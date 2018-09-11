Избранный президент Мексики пригласил Путина на свою инаугурацию

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Будущий глава МИД Мексики Марсело Эбрард заявил, что избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор официально пригласил российского лидера Владимира Путина на свою инаугурацию, которая состоится 1 декабря.

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам будущего министра, глава России, если примет приглашение, будет сопровождать вступающего в должность президента Мексики Лопеса Обрадора на церемонии принесения присяги.

«Лопес Обрадор пригласил (Путина. — RT), чтобы он сопровождал его 1 декабря на церемонии принесения присяги и вступления в должность», — сказала Эбрард.

В своём заявлении он также уточнил, что приглашение будет отослано ещё и Папе Римскому Франциску.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что Обрадор готов к визиту Путина в любое удобное время.

«Мы оставляем открытыми двери, чтобы в разные даты нам нанесли визит как глава Ватикана, так и российский президент», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Лопес Обрадор провёл встречу с послом России в этой стране Виктором Коронелли. 

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