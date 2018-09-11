Избранный президент Мексики пригласил Путина на свою инаугурацию

Будущий глава МИД Мексики Марсело Эбрард заявил, что избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор официально пригласил российского лидера Владимира Путина на свою инаугурацию, которая состоится 1 декабря.

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам будущего министра, глава России, если примет приглашение, будет сопровождать вступающего в должность президента Мексики Лопеса Обрадора на церемонии принесения присяги.

«Лопес Обрадор пригласил (Путина. — RT), чтобы он сопровождал его 1 декабря на церемонии принесения присяги и вступления в должность», — сказала Эбрард.

В своём заявлении он также уточнил, что приглашение будет отослано ещё и Папе Римскому Франциску.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что Обрадор готов к визиту Путина в любое удобное время.

«Мы оставляем открытыми двери, чтобы в разные даты нам нанесли визит как глава Ватикана, так и российский президент», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Лопес Обрадор провёл встречу с послом России в этой стране Виктором Коронелли.