Постпредство России проведёт брифинг для стран ОЗХО по инциденту в Солсбери

Постпредство России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) проведёт 12 сентября брифинг для стран — участниц конвенции по инциденту в Солсбери, сообщает РИА Новости.

«Постоянное представительство России при ОЗХО проведёт 12 сентября специальный брифинг для всех членов Конвенции по запрещению химического оружия, чтобы обсудить беспочвенные обвинения против России в связи с инцидентами в Солсбери и Эймсбери», — говорится в сообщении.

Отмечается, что акцент во время брифинга будет сделан на текущем развитии ситуации и её влиянии на ОЗХО.

Планируется затронуть ход расследования инцидента в Великобритании, вовлечённость в это технического секретариата ОЗХО и другие смежные темы.

В постпредстве снова призвали страны — члены организации начать конструктивное обсуждение этой ситуации без политических спекуляций.

Ранее в МИД России заявили, что Британия в деле об отравлении в Солсбери и Эймсбери злоупотребляет своими правами как страны — участницы ОЗХО.