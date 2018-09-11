Постпредство России проведёт брифинг для стран ОЗХО по инциденту в Солсбери
- Reuters
«Постоянное представительство России при ОЗХО проведёт 12 сентября специальный брифинг для всех членов Конвенции по запрещению химического оружия, чтобы обсудить беспочвенные обвинения против России в связи с инцидентами в Солсбери и Эймсбери», — говорится в сообщении.
Отмечается, что акцент во время брифинга будет сделан на текущем развитии ситуации и её влиянии на ОЗХО.
Планируется затронуть ход расследования инцидента в Великобритании, вовлечённость в это технического секретариата ОЗХО и другие смежные темы.
В постпредстве снова призвали страны — члены организации начать конструктивное обсуждение этой ситуации без политических спекуляций.
Ранее в МИД России заявили, что Британия в деле об отравлении в Солсбери и Эймсбери злоупотребляет своими правами как страны — участницы ОЗХО.