Пенс прокомментировал ракетные удары Ирана по Иракскому Курдистану

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Вице-президент США Майк Пенс провёл телефонный разговор с премьером Иракского Курдистана Нечирваном Барзани, в ходе которого прокомментировал ракетные удары Ирана по региону.

Об этом сообщает Белый дом.

«Вице-президент осудил недавние ракетные нападения Ирана на регион Курдистан, заявив, что эти усилия угрожают дестабилизацией ближайшего соседа (Ирака)», — указывается в пресс-релизе.

Отмечается, что Пенс также обсудил с Барзани позицию курдских властей в формировании единого правительства Ирака. Вместе с этим стороны затронули в разговоре вопрос борьбы с терроризмом и защиты религиозных меньшинств.

Ранее Госдеп осудил насилие в отношении дипломатов в иракской Басре.

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