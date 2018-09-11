Пенс прокомментировал ракетные удары Ирана по Иракскому Курдистану

Вице-президент США Майк Пенс провёл телефонный разговор с премьером Иракского Курдистана Нечирваном Барзани, в ходе которого прокомментировал ракетные удары Ирана по региону.

Об этом сообщает Белый дом.

«Вице-президент осудил недавние ракетные нападения Ирана на регион Курдистан, заявив, что эти усилия угрожают дестабилизацией ближайшего соседа (Ирака)», — указывается в пресс-релизе.

Отмечается, что Пенс также обсудил с Барзани позицию курдских властей в формировании единого правительства Ирака. Вместе с этим стороны затронули в разговоре вопрос борьбы с терроризмом и защиты религиозных меньшинств.

Ранее Госдеп осудил насилие в отношении дипломатов в иракской Басре.