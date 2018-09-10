Генсек НАТО посетит США с 12 по 14 сентября

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отправится в США с трёхдневным визитом. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба Североатлантического альянса у себя на сайте.
Генсек НАТО посетит США с 12 по 14 сентября
  • © Ye Pingfan/Xinhua
  • globallookpress.com

«Генеральный секретарь НАТО господин Йенс Столтенберг отправится в Вашингтон, округ Колумбия, со среды, 12 сентября, по пятницу, 14 сентября 2018 года. В ходе своего визита генеральный секретарь встретится с членами конгресса и высокопоставленными должностными лицами администрации», — сообщается в пресс-релизе.

Кроме этого, в планах Столтенберга — выступление с докладом в фонде «Наследие».

Ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Соединённые Штаты в конце сентября. 

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