Министр образования Франции выступил за популяризацию арабского в школах

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Министр образования Франции Жан-Мишель Бланкер считает необходимым популяризировать изучение арабского языка в школах страны. Об этом он заявил в эфире телеканала BFMTV.
Министр образования Франции выступил за популяризацию арабского в школах
  • Reuters

«Арабский — великий литературный язык, который следует изучать не только людям магрибского происхождения или выходцам из арабских стран. Это качественная стратегия, которую мы собираемся применить в отношении арабского языка», — сказал глава ведомства.

По его словам, арабский, очевидно, является очень важным языком, наряду с китайским и русским, которые он назвал великими языками цивилизаций.

«Конечно же, эти языки следует продвигать», — отметил Бланкер, добавив, что их нужно сделать престижными.

В 2016 году бывший министр образования Франции Наджат Валло-Белькасем также выступила с инициативой ввести во французских школах изучение второго иностранного языка — в частности, арабского.

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