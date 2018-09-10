Глава МИД Сирии рассказал о целях США в САР

Целью Соединённых Штатов в Сирии является контроль всей деятельности страны в интересах Израиля. Такое мнение выразил министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем.

«Американские цели — это не сугубо американские цели, на самом деле это израильские цели, которые США реализуют в Сирии. Этих целей много», — заявил он в интервью журналу «Международная жизнь».

Министр отметил, что, во-первых, Вашингтон не хочет, чтобы Сирия была главной страной сопротивления Израилю.

«Во-вторых, они не хотят, чтобы у Сирии были стратегические отношения с Ираном и Россией», — подчеркнул Муаллем.

Также он добавил, что США стремятся к тому, чтобы Сирия «стала одним из инструментов внешней политики США с одобрения Израиля».

Ранее сообщалось, что силы коалиции, возглавляемой Соединёнными Штатами, начали военные учения в восточной части Сирии.