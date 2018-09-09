Трамп поблагодарил Ким Чен Ына за парад без ядерных ракет

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Президент США Дональд Трамп приветствует решение северокорейских властей не демонстрировать на военном параде ракеты, способные нести ядерное оружие.
Трамп поблагодарил Ким Чен Ына за парад без ядерных ракет
  • Reuters

«Северная Корея только что провела свой парад в честь 70-летия со дня основания без привычного показа ядерных ракет. Тема — мир и экономическое развитие», — написал Трамп в Twitter.

Он процитировал телеканал Fox News, который со ссылкой на мнение экспертов сообщил, что данный шаг призван продемонстрировать приверженность страны денуклеаризации.

«Спасибо, Ким. Мы оба докажем, что все неправы! Нет ничего лучше хорошего диалога двух людей, которые нравятся друг другу!» — отметил глава Белого дома.

Он также подчеркнул, что ситуация намного лучше, чем до его вступления в должность.

9 сентября в Пхеньяне прошёл военный парад, посвящённый 70-й годовщине со дня основания Северной Кореи.

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