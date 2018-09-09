В Пхеньяне прошёл военный парад по случаю 70-й годовщины со дня основания КНДР

Военный парад, посвящённый 70-й годовщине со дня основания Северной Кореи, прошёл в воскресенье, 9 сентября, в Пхеньяне. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что к участию в торжественных мероприятиях были привлечены около 10 тыс. военнослужащих страны.

Также сообщается, что в ходе парада были продемонстрированы образцы крупной военной техники КНДР, однако межконтинентальные ракеты и баллистические ракеты малой и средней дальности задействованы не были.

По данным агентства, северокорейский лидер Ким Чен Ын присутствовал на параде, но не обратился с речью к нации.

Ранее американские СМИ сообщили о наличии признаков того, что КНДР осуществляет конструирование новых ракет.

В январе эксперт Станислав Бышок в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил тактику Соединённых Штатов в отношении КНДР.