В Пхеньяне прошёл военный парад по случаю 70-й годовщины со дня основания КНДР

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Военный парад, посвящённый 70-й годовщине со дня основания Северной Кореи, прошёл в воскресенье, 9 сентября, в Пхеньяне. Об этом сообщает Associated Press.
В Пхеньяне прошёл военный парад по случаю 70-й годовщины со дня основания КНДР
  • Reuters

Отмечается, что к участию в торжественных мероприятиях были привлечены около 10 тыс. военнослужащих страны. 

Также сообщается, что в ходе парада были продемонстрированы образцы крупной военной техники КНДР, однако межконтинентальные ракеты и баллистические ракеты малой и средней дальности задействованы не были.

По данным агентства, северокорейский лидер Ким Чен Ын присутствовал на параде, но не обратился с речью к нации.

Ранее американские СМИ сообщили о наличии признаков того, что КНДР осуществляет конструирование новых ракет.

В январе эксперт Станислав Бышок в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил тактику Соединённых Штатов в отношении КНДР.

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