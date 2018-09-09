СМИ: В греческих Салониках во время беспорядков пострадали 15 полицейских

По меньшей мере 15 полицейских пострадали во время беспорядков в греческих Салониках, сообщает Kathimerini.

По данным издания, во время митинга под лозунгом «Македония — это Греция» несколько демонстрантов в масках начали забрасывать сотрудников полиции камнями, а затем «коктейлями Молотова».

Отмечается, что полиция применила против протестующих светошумовые гранаты и слезоточивый газ, восемь человек были арестованы.

В июне несколько тысяч жителей Греции вышли на акции протеста против переименования Республики Македония в Республику Северная Македония.

Главный научный сотрудник ИМЭПИ РАН Юрий Князев прокомментировал в беседе с НСН ситуацию с переименованием Македонии.