Разрушенная во время теракта в 2001 году в Нью-Йорке станция метро вновь начала работу

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Станция нью-йоркского метро Cortlandt Street , которая была разрушена в результате террористической атаки на здания Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года, вновь начала работу. Об этом сообщает The New York Post.

Отмечается, что стоимость проекта по восстановлению участка превысила отметку в $180 млн (более 12,5 млрд рублей).

По данным издания, у станции будет новое название — WTC Cortlandt station.

На стенах станции мозаикой выложен текст Декларации независимости США и Всеобщей декларации прав человека ООН.

В мае сообщалось, что в Соединённых Штатах около 16,8 тыс. человек получили компенсации в связи с терактами, которые произошли 11 сентября 2001 года.

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