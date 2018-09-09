Разрушенная во время теракта в 2001 году в Нью-Йорке станция метро вновь начала работу
Отмечается, что стоимость проекта по восстановлению участка превысила отметку в $180 млн (более 12,5 млрд рублей).
Cortlandt Street subway station reopens 17 years after 9/11 https://t.co/KoC2DdtB9wpic.twitter.com/aRtZfbO3uB— New York Post (@nypost) 9 сентября 2018 г.
По данным издания, у станции будет новое название — WTC Cortlandt station.
На стенах станции мозаикой выложен текст Декларации независимости США и Всеобщей декларации прав человека ООН.
В мае сообщалось, что в Соединённых Штатах около 16,8 тыс. человек получили компенсации в связи с терактами, которые произошли 11 сентября 2001 года.