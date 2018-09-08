Эксперт прокомментировал разработанный в США концепт перехватчика гиперзвукового оружия

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Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с Nation News прокомментировал информацию о том, что американское оборонно-исследовательское агентство DARPA представило концепт так называемого перехватчика гиперзвукового оружия.
Эксперт прокомментировал разработанный в США концепт перехватчика гиперзвукового оружия
  • РИА Новости

«Эту идею ещё надо воплотить в чертежи, чертежи — в металл, затем нужно провести испытания в различных режимах. Выдержит этот металл испытания или нет, вопрос очень сложный», — сказал он.

По его словам, говорить о каких-то сроках воплощения в жизнь представленного в США концепта не возьмётся ни один эксперт.

Со своей стороны, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в беседе с НСН заявил, что речь идёт об американской пиар-кампании.

«Она имеет отдалённое отношение к реальности. Вопрос в том, что им придётся решать задачу перехвата ракет, которые фактически имеют скорость полёта, превышающую в пять-шесть раз скорость звука. Там они столкнутся с огромными техническими проблемами», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что концепт получил название Glide Breaker.

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