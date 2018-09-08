Эксперт прокомментировал итоги встречи Матвиенко с Ким Чен Ыном

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин в беседе с RT поделился мнением о прошедшей встрече между спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

«Очевидно, что Россия играет значительную роль в корейском урегулировании, только она не оговаривается публично в средствах массовой информации, потому что сейчас, в условиях кризиса между Америкой и Кореей, любые переговоры и публичность могут привести к кардинальным результатам. А то, что Северная Корея и её соседи намерены содействовать разрешению конфликта, безусловно, не вызывает сомнений», — сказал Блохин.

По словам эксперта, Соединённым Штатам выгодно продолжение эскалации конфликта на корейском полуострове.

«Единственные, кто в этом не заинтересован, — американцы. После выборов в ноябре вся переговорная риторика со стороны США вообще сойдёт на нет, американцы снова будут эскалировать эту ситуацию. Потому что северокорейская проблема является для Америки манной небесной. Они ей обосновывают своё военное присутствие в странах, которые находятся рядом, дорогостоящие продажи систем ПРО Японии и Южной Корее, маскируют свои цели, направленные против Китая и России. А у нас с Северной Кореей всё идёт очень хорошо и гладко. Здесь не только взаимный интерес по урегулированию. Платформа намного обширнее. Сейчас Россия будет как раз находиться в авангарде создания нового альтернативного мирового порядка», — заключил он.

Ранее Валентина Матвиенко сообщила, что северокорейский лидер Ким Чен Ын подтвердил готовность приехать в Россию для встречи с российским президентом Владимиром Путиным.