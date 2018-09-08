Россия и Вьетнам договорились о сотрудничестве в борьбе с терроризмом
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Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Россия и Вьетнам подтверждают намерение развивать сотрудничество в сфере противодействия терроризму, транснациональной организованной преступности, незаконному производству и обороту наркотических средств, коррупции и другим вызовам и угрозам безопасности», — говорится в сообщении.
Ранее Путин поздравил с 60-летием Общество российско-вьетнамской дружбы, отметив успехи в развитии стратегического партнёрства между Россией и Вьетнамом.