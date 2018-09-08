Россия и Вьетнам договорились о сотрудничестве в борьбе с терроризмом

Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг по итогам переговоров пришли к соглашению о сотрудничестве в сфере противодействия терроризму и борьбы с другими угрозами безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Россия и Вьетнам подтверждают намерение развивать сотрудничество в сфере противодействия терроризму, транснациональной организованной преступности, незаконному производству и обороту наркотических средств, коррупции и другим вызовам и угрозам безопасности», — говорится в сообщении.

Ранее Путин поздравил с 60-летием Общество российско-вьетнамской дружбы, отметив успехи в развитии стратегического партнёрства между Россией и Вьетнамом.