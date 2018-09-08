Эксперт об американских учениях в Сирии: это нарушение норм международного права

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Анна Лушникова
Директор Института стратегического планирования Александр Гусев в беседе с RT прокомментировал решение коалиции, возглавляемой Соединёнными Штатами, начать военные учения в восточной части Сирии.
Эксперт об американских учениях в Сирии: это нарушение норм международного права
  • РИА Новости

«Сейчас идёт достаточно серьёзное противостояние между коалицией, возглавляемой Соединёнными Штатами, и российской коалицией, в состав которой входят Иран, Турция и Сирия. Мы провели и проводим учения в Средиземном море, где находятся наши корабли, фрегаты, крейсеры. США сейчас затеяли авантюру. Понятно, что возможная провокация, которую должны были организовать «Белые каски» в Идлибе с применением химического оружия, по сути, провалилась. Американцам ничего не остаётся, кроме как провести учения с применением своих наземных и военно-воздушных сил. Проводя учения, они хотят перетянуть одеяло на свою сторону. Для них чем кризиснее ситуация, тем выгоднее», — считает Гусев.

По словам эксперта, учения США на территории суверенного независимого государства нарушают все международные нормы.

«Американцы не хотят отдавать Сирию в руки российской коалиции, поэтому они пытаются показать, «кто в доме хозяин». Но само нахождение американских войск в Сирии — нонсенс. Это практически нарушение всех норм международного права. Россия находится в Сирии по приглашению легитимного президента Башара Асада. Американцев никто и никогда не приглашал, они там по своей инициативе. Поэтому проведение учений на территории суверенного независимого государства — это попрание всех международных прав», — заключил он.

Ранее силы коалиции, возглавляемой Соединёнными Штатами, начали военные учения по борьбе с террористической организацией «Исламское государство»* в восточной части Сирии. СМИ сообщили, что данное решение может быть связано с желанием продемонстрировать России возможности армии США.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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