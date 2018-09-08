СМИ: В Белом доме считают, что почти вычислили автора статьи NYT про Трампа

Помощники американского президента Дональда Трампа сузили до нескольких человек круг лиц, подозреваемых в написании скандальной статьи, опубликованной в газете The New York Times.

Об этом информирует CNN со ссылкой на источник. Aides to President Trump believe they have the search for the anonymous author of the New York Times op-ed that shook the political world down to a few individuals, a source says https://t.co/HOkFAmAXUh — CNN International (@cnni) 7 сентября 2018 г. 5 сентября The New York Times опубликовала статью неназванного источника из администрации США, который рассказал о саботаже чиновниками решений Трампа в связи с тем, что они не разделяют его взглядов. Позднее американский лидер заявил, что газета из соображений национальной безопасности должна выдать чиновника, который является автором материала.