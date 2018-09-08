СМИ: В Белом доме считают, что почти вычислили автора статьи NYT про Трампа

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Помощники американского президента Дональда Трампа сузили до нескольких человек круг лиц, подозреваемых в написании скандальной статьи, опубликованной в газете The New York Times.

Об этом информирует CNN со ссылкой на источник.

5 сентября The New York Times опубликовала статью неназванного источника из администрации США, который рассказал о саботаже чиновниками решений Трампа в связи с тем, что они не разделяют его взглядов.

Позднее американский лидер заявил, что газета из соображений национальной безопасности должна выдать чиновника, который является автором материала.

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