Трамп призвал генпрокурора США установить личность автора опубликованной NYT статьи
- Reuters
По данным агентства, Трамп заявил, что Сешнсу следует начать расследование с целью установления личности автора текста, так как опубликованный материал в том числе затрагивает вопросы национальной безопасности.
5 сентября The New York Times опубликовала статью неназванного источника из администрации США, который рассказал о саботаже чиновниками решений Трампа в связи с тем, что они не разделяют его взглядов.
Позднее американский лидер заявил, что газета из соображений национальной безопасности должна выдать чиновника, который является автором материала.