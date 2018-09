Трамп призвал генпрокурора США установить личность автора опубликованной NYT статьи

Президент США Дональд Трамп заявил, что генеральному прокурору Соединённых Штатов Джеффу Сешнсу следует установить личность автора скандальной статьи, опубликованной в The New York Times. Об этом сообщает Associated Press.

Reuters

По данным агентства, Трамп заявил, что Сешнсу следует начать расследование с целью установления личности автора текста, так как опубликованный материал в том числе затрагивает вопросы национальной безопасности. 5 сентября The New York Times опубликовала статью неназванного источника из администрации США, который рассказал о саботаже чиновниками решений Трампа в связи с тем, что они не разделяют его взглядов. Позднее американский лидер заявил, что газета из соображений национальной безопасности должна выдать чиновника, который является автором материала.