Эрдоган выступил за сохранение «духа Астаны» при решении проблемы сирийского Идлиба

Президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган заявил, что следует сохраняет приверженность духу астанинских соглашений при решении проблемы сирийского Идлиба.

«Вопрос по Идлибу следует решать, не провоцируя новое горе, напряжённость, проблемы, и сохраняя приверженность духу Астаны», — написал он в Twitter.

The Idlib question must be resolved in line with the spirit of Astana and without giving rise to pain, new tensions or more suffering. Upholding the principles, on which we agreed in Astana, is key to finding a sustainable political solution to the Syrian crisis as well. — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 7 сентября 2018 г.

По словам Эрдогана, «необходимо противостоять сепаратистским повесткам дня, нацеленным на ослабление безопасности сопредельных стран и территориальную целостность Сирии».

7 сентября президенты России, Турции и Ирана провели трёхсторонние переговоры, главной темой которых стала ситуация в сирийском Идлибе.

В совместном заявлении по итогам саммита главы государств сообщили о готовности противостоять усилиям, направленным на подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии.

Подробнее — в материале RT.