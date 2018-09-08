Эрдоган выступил за сохранение «духа Астаны» при решении проблемы сирийского Идлиба

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Президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган заявил, что следует сохраняет приверженность духу астанинских соглашений при решении проблемы сирийского Идлиба.

«Вопрос по Идлибу следует решать, не провоцируя новое горе, напряжённость, проблемы, и сохраняя приверженность духу Астаны», — написал он в Twitter.

По словам Эрдогана, «необходимо противостоять сепаратистским повесткам дня, нацеленным на ослабление безопасности сопредельных стран и территориальную целостность Сирии».

7 сентября президенты России, Турции и Ирана провели трёхсторонние переговоры, главной темой которых стала ситуация в сирийском Идлибе.

В совместном заявлении по итогам саммита главы государств сообщили о готовности противостоять усилиям, направленным на подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии.

Подробнее — в материале RT.

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