Трамп поднимет в СБ ООН вопрос нераспространения химоружия

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Президент США Дональд Трамп в рамках своего участия в заседании Совета Безопасности ООН обсудит нераспространение химического оружия. Об этом говорится в сообщении американского постпредства.
Трамп поднимет в СБ ООН вопрос нераспространения химоружия
  • Reuters

«На заседании Совета Безопасности президент рассмотрит вопрос о распространении оружия массового уничтожения, включая химическое, биологическое, ядерное оружие и баллистические ракеты», — указывается в документе.

Как отмечается, эта проблема «угрожает большому числу ни в чём не повинного гражданского населения».

Трамп намерен обсудить и ряд других тем, отметили дипломаты. Среди них — «дестабилизирующая агрессия» Ирана и спонсорство терроризма.

Ранее постоянный представитель США в ООН Никки Хейли заявила, что Трамп намерен лично провести в конце сентября заседание СБ «по важному региональному вопросу».

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