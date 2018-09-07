СМИ: Трамп намерен продлить срок присутствия американских военных в Сирии
- Reuters
Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных чиновников американского внешнеполитического ведомства.
По данным издания, были пересмотрены и задачи армии США в Сирии. Предполагается, что в случае принятия документа они будут включать в себя в том числе вывод иранских и других сил из САР, а также «становление стабильного правительства» в стране.
Как отмечает газета, основной причиной принятия данного решения послужила неуверенность Соединённых Штатов в том, что Россия поддержит их в вопросе о присутствии иранских военных в Сирии.
Как сообщается, настоящее время в САР служат более 2 тыс. американских солдат.
Ранее Трамп заявил, что США не собираются оставаться в Сирии бесконечно.