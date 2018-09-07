СМИ: Трамп намерен продлить срок присутствия американских военных в Сирии

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Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп одобрил новую стратегию Вашингтона в Сирии, которая предполагает продление срока присутствия американских военнослужащих на территории САР на неопределённый срок.
СМИ: Трамп намерен продлить срок присутствия американских военных в Сирии
  • Reuters

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных чиновников американского внешнеполитического ведомства.

По данным издания, были пересмотрены и задачи армии США в Сирии. Предполагается, что в случае принятия документа они будут включать в себя в том числе вывод иранских и других сил из САР, а также «становление стабильного правительства» в стране.

Как отмечает газета, основной причиной принятия данного решения послужила неуверенность Соединённых Штатов в том, что Россия поддержит их в вопросе о присутствии иранских военных в Сирии. 

Как сообщается, настоящее время в САР служат более 2 тыс. американских солдат. 

Ранее Трамп заявил, что США не собираются оставаться в Сирии бесконечно.

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