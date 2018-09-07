СМИ: Трамп намерен продлить срок присутствия американских военных в Сирии

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп одобрил новую стратегию Вашингтона в Сирии, которая предполагает продление срока присутствия американских военнослужащих на территории САР на неопределённый срок.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных чиновников американского внешнеполитического ведомства.

По данным издания, были пересмотрены и задачи армии США в Сирии. Предполагается, что в случае принятия документа они будут включать в себя в том числе вывод иранских и других сил из САР, а также «становление стабильного правительства» в стране.

Как отмечает газета, основной причиной принятия данного решения послужила неуверенность Соединённых Штатов в том, что Россия поддержит их в вопросе о присутствии иранских военных в Сирии.

Как сообщается, настоящее время в САР служат более 2 тыс. американских солдат.

Ранее Трамп заявил, что США не собираются оставаться в Сирии бесконечно.