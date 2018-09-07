Политолог прокомментировал итоги саммита России, Ирана и Турции по Сирии

Политолог Александр Асафов в беседе с RT прокомментировал достигнутые в ходе трёхстороннего саммита между Россией, Ираном и Турцией договорённости по урегулированию конфликта в Сирии.

«Ситуация достаточно сложная. То, что стороны нашли общую точку, согласовали такой сложный вопрос, как Идлиб, сложный для всех, это очень хорошо. Перемирие и призыв к боевикам сложить оружие — важные моменты. Возможно, это даже снизит вероятность проведения провокаций с химическим оружием, за которыми может последовать удар Соединённых Штатов и их союзников. Такие встречи должны проходить чаще, поскольку мы видим, что даже при определённых разных позициях, всё равно решение находится», — сказал эксперт.

По словам Асафова, сложно переоценить значимость прошедшей встречи.

«Важной частью этих переговоров была гуманитарная обстановка, ведь деятельно помогают Сирии только страны, которые были представлены сегодня на саммите. Ещё Франция пытается войти в процесс. Переоценить значение этого саммита сложно, посмотрим, как будет развиваться события дальше. Но очень хорошо, что было найдено такое взвешенное решение», — подытожил он.

Ранее российский лидер Владимир Путин вместе с турецким и иранским президентами Реджепом Тайипом Эрдоганом и Хасаном Рухани начали работу в рамках саммита по Сирии.