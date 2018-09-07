Эксперт оценил обвинения Британии в адрес России по делу Скрипалей

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Заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов в беседе с Nation News оценил обвинения Великобритании в адрес России по делу Скрипалей.
Эксперт оценил обвинения Британии в адрес России по делу Скрипалей
  • Reuters

Как считает эксперт, история с отравлением экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии — элемент информационной войны.

«Прежде всего, необходимо подчеркнуть, что в данной ситуации я абсолютно исключаю возможность взаимодействия России и Великобритании — из-за позиции Великобритании», — сказал Шаповалов.

По его мнению, никаких запросов и действий, направленных на взаимодействие и сотрудничество с российскими правоохранительными структурами, со стороны Лондона не будет.

Эксперт отметил, что Москва в подобных ситуациях действует в соответствии с нормами международного права.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с НСН прокомментировал публикацию Королевской прокурорской службой Великобритании имён россиян, подозреваемых в попытке убийства Скрипалей.

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