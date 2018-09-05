В Совфеде отреагировали на заявление Лондона о подозреваемых по делу Скрипалей

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Член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с НСН прокомментировал публикацию Королевской прокурорской службой Великобритании имён россиян, подозреваемых в попытке убийства Скрипалей.
В Совфеде отреагировали на заявление Лондона о подозреваемых по делу Скрипалей
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По словам сенатора, во-первых, Россия не видела никаких официальных доказательств, а обвинительное заключение — не доказательство.

«Второе: Россия по Конституции своих граждан никому не выдаёт. И третье: до сих пор вся эта история использовалась Лондоном для своих пиар-целей», — отметил Климов.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН оценил заявление Лондона.

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