Борис Джонсон заявил о разводе с женой

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон и его жена Марина Уилер заявили о расторжении брака. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на заявление.

Former UK foreign secretary and London Mayor Boris Johnson is to divorce his wife of 25 years after a tumultous few months https://t.co/upf3A9MB56 — Financial Times (@FinancialTimes) 7 сентября 2018 г.

Джонсон и Уилер отметили, что они разъехались и в настоящее время находятся в процессе развода.

«Как друзья, мы продолжим поддерживать наших четырёх детей в предстоящие годы. Дальнейших комментариев не последует», — говорится в заявлении пары.

Ранее СМИ сообщали, что в Великобритании выставили на продажу пятиэтажный особняк, в котором провёл детство министр иностранных дел страны Борис Джонсон.