Борис Джонсон заявил о разводе с женой

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Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон и его жена Марина Уилер заявили о расторжении брака. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на заявление.
Борис Джонсон заявил о разводе с женой
  • Reuters

Джонсон и Уилер отметили, что они разъехались и в настоящее время находятся в процессе развода.

«Как друзья, мы продолжим поддерживать наших четырёх детей в предстоящие годы. Дальнейших комментариев не последует», — говорится в заявлении пары.

Ранее СМИ сообщали, что в Великобритании выставили на продажу пятиэтажный особняк, в котором провёл детство министр иностранных дел страны Борис Джонсон.

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