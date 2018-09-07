Борис Джонсон заявил о разводе с женой
- Reuters
Former UK foreign secretary and London Mayor Boris Johnson is to divorce his wife of 25 years after a tumultous few months https://t.co/upf3A9MB56— Financial Times (@FinancialTimes) 7 сентября 2018 г.
Джонсон и Уилер отметили, что они разъехались и в настоящее время находятся в процессе развода.
«Как друзья, мы продолжим поддерживать наших четырёх детей в предстоящие годы. Дальнейших комментариев не последует», — говорится в заявлении пары.
Ранее СМИ сообщали, что в Великобритании выставили на продажу пятиэтажный особняк, в котором провёл детство министр иностранных дел страны Борис Джонсон.