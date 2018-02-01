СМИ: В Лондоне выставили на продажу дом, в котором провёл детство Борис Джонсон

В Великобритании выставили на продажу пятиэтажный особняк, в котором провёл детство министр иностранных дел страны Борис Джонсон. Об этом сообщает Daily Telegraph.

Особняк, построенный в 1820 году, расположен на севере Лондона в районе Примроуз-Хилл.

Дом был модернизирован новыми владельцами, которые приобрели его в 2010 году. В особняке есть кинозал, винный погреб, четыре спальни, тренажёрный зал.

Сообщается, что семья нынешнего министра проживала в этом доме на протяжении десяти лет.

По данным издания, стоимость бывшего дома Джонсона составляет £11,25 млн.

Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что испытывает гордость, поскольку является родственником найденной в 1975 году в швейцарском городе Базель мумифицированной женщины.

В январе стало известно, что дом, в котором избранный президент США Дональд Трамп проживал до четырёх лет, выставлен на аукцион.