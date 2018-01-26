Борис Джонсон заявил, что гордится родственной связью с найденной в Швейцарии мумией

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Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что испытывает гордость за то, что является родственником найденной в 1975 году в швейцарском городе Базель мумифицированной женщины.
Борис Джонсон заявил, что гордится родственной связью с найденной в Швейцарии мумией
  • globallookpress.com
  • © Rob Pinney

«Очень рад услышать о моей покойной великой «мумии» — пионере в области сексуального здоровья. Очень горд», — написал Джонсон на своей странице в Twitter.

25 января сообщалось, что учёные из швейцарского города Базель установили, что найденное в 1975 году в церкви Барфюссер мумифицированное тело принадлежит женщине, которая является далёким предком Бориса Джонсона по материнской линии.

Благодаря новому исследованию ДНК, учёные выяснили, что её зовут Анна Катарина Бишофф. Она родилась в Базеле в 1719 году, была замужем за служителем церкви и умерла после того, как заразилась сифилисом от одного из пациентов, за которым ухаживала в больнице.

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