Борис Джонсон заявил, что гордится родственной связью с найденной в Швейцарии мумией

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что испытывает гордость за то, что является родственником найденной в 1975 году в швейцарском городе Базель мумифицированной женщины.

«Очень рад услышать о моей покойной великой «мумии» — пионере в области сексуального здоровья. Очень горд», — написал Джонсон на своей странице в Twitter.

25 января сообщалось, что учёные из швейцарского города Базель установили, что найденное в 1975 году в церкви Барфюссер мумифицированное тело принадлежит женщине, которая является далёким предком Бориса Джонсона по материнской линии.

Благодаря новому исследованию ДНК, учёные выяснили, что её зовут Анна Катарина Бишофф. Она родилась в Базеле в 1719 году, была замужем за служителем церкви и умерла после того, как заразилась сифилисом от одного из пациентов, за которым ухаживала в больнице.