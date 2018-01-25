Швейцарские учёные обнаружили родство Бориса Джонсона и найденной в 1975 году мумии

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Учёные из швейцарского города Базель установили, что найденное в 1975 году в церкви Барфюссер мумифицированное тело принадлежит женщине, которая является далёким предком нынешнего министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона.

Об этом сообщает BBC.

Уточняется, что тело было обнаружено во время ремонтных работ в Базельской церкви. Женщина была похоронена прямо перед алтарём. Специалисты установили, что она хорошо питалась и носила одежду хорошего качества, что говорило о том, что она была из богатой семьи.

При этом возле её тела не было найдено какого-либо надгробия, которое указывало бы на её личность. Экспертиза установила лишь то, что захоронение датируется XVI веком.

Лишь недавно современные технологии позволили получить ДНК женщины и установить её родство с Джонсоном. Она является пра-пра-пра-пра-пра-пра-прабабушкой министра.

Ранее в городе Луксор археологи обнаружили мумию возрастом около трёх тысяч лет.

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