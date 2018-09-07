МИД России заявил о наличии доказательств подготовки боевиками химатаки в Сирии

Россия обладает видимыми доказательства подготовки террористами провокации с использованием химоружия в Сирии. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«У нас есть видимые доказательства подготовки террористами химической атаки, о чём мы не просто говорили, а предоставляли фактический материал. Если есть фактические материалы у американской стороны, которые их тревожат, они могут их нам направить, например, по двусторонним каналам», — сказала она на брифинге.

Она назвала борьбу с террористами на территории Сирии наиглавнейшей задачей.

Таким образом она прокомментировала заявления Вашингтона о наличии свидетельств подготовки Сирии к «использованию химического оружия».

Ранее сообщалось, что Россия проинформировала ОЗХО о готовящейся провокации с применением химоружия в САР.

25 августа в Минобороны России предупредили, что террористы готовят провокацию с химоружием в Идлибе.

RT вёл прямую трансляцию.