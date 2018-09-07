Глава Пентагона прилетел в Афганистан с необъявленным визитом

Глава Пентагона Джеймс Мэттис прибыл с необъявленным визитом в Афганистан.

Об этом сообщает AFP.

«Министр обороны США Мэттис приехал с необъявленным визитом в Афганистан», — пишет агентство.

#BREAKING US Secretary of Defense Mattis makes unannounced visit to Afghanistan pic.twitter.com/XaoM4rDVcH — AFP news agency (@AFP) 7 сентября 2018 г.

2 сентября сообщалось, что миссию НАТО в Афганистане возглавил бывший глава объединённого командования специальных операций США генерал Остин Скотт Миллер.

Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров в беседе с НСН заявил, что военный контингент США в Афганистане необходимо увеличить, поскольку местные власти не справляются с движением «Талибан»*.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.