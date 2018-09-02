Миссию НАТО в Афганистане возглавил американский генерал Остин Миллер

Миссию НАТО в Афганистане возглавил бывший глава объединённого командования специальных операций США генерал Остин Скотт Миллер, заявили в пресс-службе альянса.

«Генерал Остин Скотт Миллер принял командование миссией НАТО «Решительная поддержка» от генерала Джона Николсона в ходе церемонии в штаб-квартире миссии в Кабуле», — говорится в сообщении.

Как отметил генсек НАТО Йенс Столтенберг, он рассчитывает на тесное сотрудничество с Миллером в качестве нового командующего миссии, в которой участвует 41 союзник и партнёр альянса.

Ранее в НАТО заявили, что контингент миссии альянса будет находиться в Афганистане до тех пор, пока в стране не установится мир.