Американские истребители второй раз за год вылетели на перехват российских Ту-95

Представитель Объединённого командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) Майкл Кучарек заявил, что американские истребители F-22 второй раз за год вылетели на перехват российских бомбардировщиков Ту-95.

Об этом сообщает The Washington Free Beacon.

Отмечается, что перехват осуществлялся 1 сентября в районе Аляски.

«F-22 обнаружили и сопровождали два российских Ту-95, пока бомбардировщики не покинули опознавательную зону противовоздушной обороны по линии цепи Алеутских островов в западном направлении», — сказал он.

По его словам, российские самолёты не нарушали воздушное пространство США или Канады.

Он уточнил, что поддержку Ту-95 осуществлял самолёт-дозаправщик.

В мае уже происходил аналогичный случай, тогда американские истребители F-22 также осуществили перехват двух российских бомбардировщиков Ту-95 в опознавательной зоне ПВО близ Аляски.