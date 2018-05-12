В США заявили о перехвате российских Ту-95 у берегов Аляски

Американские истребители F-22 осуществили перехват двух российских бомбардировщиков Ту-95 в опознавательной зоне ПВО близ Аляски. Об этом заявил представитель Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) Скотт Миллер.

«Два истребителя F-22 NORAD перехватили и идентифицировали два российских дальних бомбардировщика Ту-95, летевших в зоне идентификации ПВО у западного побережья Аляски, к северу от Алеутских островов», — цитирует военного The Washington Free Beacon.

По его словам, Ту-95 вошли в 200-мильную зону ответственности NORAD над Беринговым морем, однако не пересекали воздушные границы США и Канады.

Миллер подчеркнул, что бомбардировщики пролетали в международном воздушном пространстве и не нарушали международных соглашений.

Ранее Минобороны России сообщило, что ракетоносцы Ту-95МС и противолодочные самолёты Ту-142 выполнили плановые полёты над нейтральными водами акваторий Берингова и Охотского морей, а также Северного Ледовитого океана.