В США заявили о перехвате российских Ту-95 у берегов Аляски
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«Два истребителя F-22 NORAD перехватили и идентифицировали два российских дальних бомбардировщика Ту-95, летевших в зоне идентификации ПВО у западного побережья Аляски, к северу от Алеутских островов», — цитирует военного The Washington Free Beacon.
По его словам, Ту-95 вошли в 200-мильную зону ответственности NORAD над Беринговым морем, однако не пересекали воздушные границы США и Канады.
Миллер подчеркнул, что бомбардировщики пролетали в международном воздушном пространстве и не нарушали международных соглашений.
Ранее Минобороны России сообщило, что ракетоносцы Ту-95МС и противолодочные самолёты Ту-142 выполнили плановые полёты над нейтральными водами акваторий Берингова и Охотского морей, а также Северного Ледовитого океана.