В Брюсселе прокомментировали внесение поправок в Конституцию Украины о курсе страны в ЕС и НАТО

Европейские чиновники отреагировали на намерение президента Украины Петра Порошенко внести поправки в Конституцию Украины о курсе государства в Евросоюз и НАТО.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

«Мы убеждены, что большинство людей смотрит в направлении Европы. И мы имеем это убеждение независимо от того, закреплено это в Конституции или нет», — сказал представитель фракции Европейской народной партии постоянный докладчик Европарламента относительно Украины Михаэль Галер.

При этом он отметил, что для него остаётся вопросом, есть ли необходимость закреплять такое желание в главном законе страны.

В это же время член комитета Европарламента по иностранным делам Кнут Флекенштайн сказал, что у украинцев есть абсолютно право самим решать, что стоит писать в Конституции, а что нет. Однако он указал, что предпочитает концентрироваться на конкретных действиях в этом вопросе, а не на разговорах.

«Впрочем, я предпочитаю, чтобы мы вместо разговоров о мечтах о завтра сосредоточивались на сегодняшней работе. Есть достаточно работы, чтобы сначала имплементировать соглашение об ассоциации», — высказался он.

Ранее сообщалось, что предложенный Порошенко законопроект о стремлении страны в Евросоюз и НАТО был поддержан комитетом Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны.