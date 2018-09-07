Замглавы Минобороны России обсудил ситуацию в Сирии с послом Италии

Короткая ссылка
Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин и посол Италии в России Паскуале Терраччано провели встречу, в ходе которой обсудили ситуацию в Сирии и Ливии.
Замглавы Минобороны России обсудил ситуацию в Сирии с послом Италии
  • РИА Новости
  • © Вадим Савицкий

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение Минобороны России.

«Шестого сентября 2018 года в Москве заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник А.В. Фомин принял посла Итальянской Республики в России Паскуале Терраччано»,  — сообщили в оборонном ведомстве.

Во время встречи стороны также обсудили актуальные вопросы региональной и международной безопасности.

Замглавы Минобороны России сообщил послу об оказываемой властям Сирии гуманитарной помощи. Также он заявил о важности возвращения в Сирию беженцев, в том числе из стран Европы.

«Стороны обменялись мнениями о ситуации в сфере евробезопасности. Кроме того, затронули вопросы взаимодействия оборонных ведомств России и Италии в военной сфере», — рассказали в министерстве.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в Сирии состоится историческая конференция по беженцам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить