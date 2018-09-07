Замглавы Минобороны России обсудил ситуацию в Сирии с послом Италии
- РИА Новости
- © Вадим Савицкий
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение Минобороны России.
«Шестого сентября 2018 года в Москве заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник А.В. Фомин принял посла Итальянской Республики в России Паскуале Терраччано», — сообщили в оборонном ведомстве.
Во время встречи стороны также обсудили актуальные вопросы региональной и международной безопасности.
Замглавы Минобороны России сообщил послу об оказываемой властям Сирии гуманитарной помощи. Также он заявил о важности возвращения в Сирию беженцев, в том числе из стран Европы.
«Стороны обменялись мнениями о ситуации в сфере евробезопасности. Кроме того, затронули вопросы взаимодействия оборонных ведомств России и Италии в военной сфере», — рассказали в министерстве.
Ранее в Минобороны России сообщили, что в Сирии состоится историческая конференция по беженцам.