Замглавы Минобороны России обсудил ситуацию в Сирии с послом Италии

Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин и посол Италии в России Паскуале Терраччано провели встречу, в ходе которой обсудили ситуацию в Сирии и Ливии.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение Минобороны России.

«Шестого сентября 2018 года в Москве заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник А.В. Фомин принял посла Итальянской Республики в России Паскуале Терраччано», — сообщили в оборонном ведомстве.

Во время встречи стороны также обсудили актуальные вопросы региональной и международной безопасности.

Замглавы Минобороны России сообщил послу об оказываемой властям Сирии гуманитарной помощи. Также он заявил о важности возвращения в Сирию беженцев, в том числе из стран Европы.

«Стороны обменялись мнениями о ситуации в сфере евробезопасности. Кроме того, затронули вопросы взаимодействия оборонных ведомств России и Италии в военной сфере», — рассказали в министерстве.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в Сирии состоится историческая конференция по беженцам.