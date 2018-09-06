В Совфеде оценили готовность Франции нанести удар по Сирии в случае применения химоружия в Идлибе

Сенатор, член комитета по международным делам Олег Морозов в беседе с ФАН оценил готовность Франции нанести удар по Сирии, если в Идлибе будет применено химическое оружие.

«Конечно, Франция может ударить по Сирии. Они же не скрывают своих целей. Собственно, для них как раз отсутствие применения химического оружия — это плохой сценарий. Потому что тогда выяснится, что это придуманная история», — заявил сенатор.

По словам Морозова, Париж пытается показать, что в театре военных действий в САР есть не только Сирия, Турция, Россия, Иран и США, но и Франция.

Ранее глава Генштаба Вооружённых сил Франции Франсуа Лекуантр выразил надежду, что «Исламское государство»* в Сирии и Ираке прекратит своё существование к концу ноября.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.