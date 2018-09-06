Володин проведёт в Волгограде первое заседание межпарламентской комиссии России и Ирана

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин проведёт первое заседание межпарламентской комиссии России и Ирана, сообщает «Дни.ру».
Володин проведёт в Волгограде первое заседание межпарламентской комиссии России и Ирана
  • © Kremlin Pool
  • globallookpress.com

Иранская делегация уже прибыла в Волгоград.

Цель двусторонней комиссии — содействовать расширению и углублению сотрудничества. Решение о её создании было принято в апреле 2018 года во время визита Володина в Иран.

С российской стороны в состав вошли вице-спикер Сергей Неверов, главы профильных комитетов Леонид Слуцкий, Анатолий Аксаков, Павел Завальный, Евгений Москвичев и другие.

На первом заседании планируется разработать механизмы взаимодействия на всех уровнях и план дальнейшей работы по унификации национальных законодательств.

Ранее сообщалось, что делегация из Соединённых Штатов в составе четырёх человек приехала в Крым. Ожидается, что на полуострове они проведут три дня.

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