Виктория Скрипаль заявила, что её сестра встречалась с подругой в Лондоне

Племянница Сергея Скрипаля Виктория на пресс-конференции заявила, что её сестра Юлия встречалась в Лондоне с подругой из России.

«Есть ещё один момент: я знаю, что до того, как начался чемпионат мира (по футболу. — RT) в России, с Юлией встречалась её подруга… Она с ней встречалась не там, где она проживает, а просто в Лондоне, в каких-то там обстоятельствах», — сказала она, отвечая на вопрос RT.

По её словам, местонахождение её родственников в настоящее время неизвестно.

«Я знаю, что они находятся на территории Англии, потому что идут звонки с английского номера. Но где конкретно они находятся — мы этот вопрос не обсуждали», — добавила Виктория.

Ранее Виктория рассказала, что Скрипали не выходят с ней на связь с конца июля.

5 сентября в Британии назвали имена подозреваемых по делу Скрипалей. Ими оказались двое россиян — Александр Петров и Руслан Боширов.

Виктория Скрипаль в интервью газете «Известия» прокомментировала новые заявления Лондона.