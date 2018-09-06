Трамп заявил о предстоящей победе на выборах в 2020 году

Короткая ссылка
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что уверен в своей победе на президентских выборах в 2020 году.

Об этом сообщает Fox News.

«Никто даже не приблизится к тому, чтобы победить меня в 2020 году. А всё из-за того, что мы делаем. Мы сделали больше, чем кто-то мог себе представить», — сказал он.

Как отмечается, данное заявление он сделал на фоне скандала, связанного с публикацией в The New York Times статьи, в которой со ссылкой на неназванный источник в администрации США говорится о попытках чиновников противодействовать Трампу, из-за того что они не разделяют его взглядов.

Ранее Трамп прокомментировал возможное участие бывшего госсекретаря США Джона Керри в президентских выборах в 2020 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить