Трамп заявил о предстоящей победе на выборах в 2020 году

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что уверен в своей победе на президентских выборах в 2020 году.

Об этом сообщает Fox News.

«Никто даже не приблизится к тому, чтобы победить меня в 2020 году. А всё из-за того, что мы делаем. Мы сделали больше, чем кто-то мог себе представить», — сказал он.

President @realDonaldTrump on NYT article about resistance in WH: "Nobody is going to come close to beating me in 2020 because of what we've done. We've done more than anybody ever thought possible." https://t.co/HLYo5DOPnIpic.twitter.com/8dIfb6uxYy — Fox News (@FoxNews) 5 сентября 2018 г.

Как отмечается, данное заявление он сделал на фоне скандала, связанного с публикацией в The New York Times статьи, в которой со ссылкой на неназванный источник в администрации США говорится о попытках чиновников противодействовать Трампу, из-за того что они не разделяют его взглядов.

Ранее Трамп прокомментировал возможное участие бывшего госсекретаря США Джона Керри в президентских выборах в 2020 году.