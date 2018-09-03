Трамп прокомментировал возможное участие Джона Керри в президентских выборах

Американский лидер Дональд Трамп считает «везением» для себя возможное участие бывшего госсекретаря США Джона Керри в президентских выборах в 2020 году.

«Вижу, Джон Керри, отец на данный момент прекращённой ядерной сделки с Ираном, размышляет о том, чтобы баллотироваться на пост президента. Мне должно быть так повезло, ведь конкуренты, которые в настоящее время собираются, действительно хороши — для меня!» — написал Трамп в Twitter.

I see that John Kerry, the father of the now terminated Iran deal, is thinking of running for President. I should only be so lucky - although the field that is currently assembling looks really good - FOR ME! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 сентября 2018 г.

Ранее Керри рассказал, что не исключает своего участия в борьбе за пост президента в 2020 году. При этом он подчеркнул, что пока говорить об этом преждевременно.

В начале мая Трамп подверг критике Керри за «незаконную теневую дипломатию» в рамках переговоров с Ираном по ядерному соглашению.

Президент также потребовал от дипломата «держаться подальше от переговоров», чтобы «не вредить» США.