Трамп прокомментировал возможное участие Джона Керри в президентских выборах

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Американский лидер Дональд Трамп считает «везением» для себя возможное участие бывшего госсекретаря США Джона Керри в президентских выборах в 2020 году.

«Вижу, Джон Керри, отец на данный момент прекращённой ядерной сделки с Ираном, размышляет о том, чтобы баллотироваться на пост президента. Мне должно быть так повезло, ведь конкуренты, которые в настоящее время собираются, действительно хороши — для меня!» — написал Трамп в Twitter.

Ранее Керри рассказал, что не исключает своего участия в борьбе за пост президента в 2020 году. При этом он подчеркнул, что пока говорить об этом преждевременно.

В начале мая Трамп подверг критике Керри за «незаконную теневую дипломатию» в рамках переговоров с Ираном по ядерному соглашению. 

Президент также потребовал от дипломата «держаться подальше от переговоров», чтобы «не вредить» США.

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