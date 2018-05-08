Трамп потребовал от Джона Керри «держаться подальше от переговоров»

Президент США Дональд Трамп потребовал от экс-госсекретаря США Джона Керри «держаться подальше от переговоров», чтобы «не вредить своей стране».

«Джон Керри никак не может пережить, что у него был шанс и он его упустил! Держись подальше от переговоров, Джон, ты вредишь своей стране!» — написал президент в Twitter.

John Kerry can’t get over the fact that he had his chance and blew it! Stay away from negotiations John, you are hurting your country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 мая 2018 г.

Ранее Трамп раскритиковал Керри за «возможно, незаконную теневую дипломатию» с Ираном по вопросу ядерного соглашения.

По сообщениям СМИ, Джон Керри провёл несколько встреч с действующим главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом в текущем году, чтобы обсудить с ним варианты сохранения ядерного соглашения.