Трамп потребовал от Джона Керри «держаться подальше от переговоров»

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Президент США Дональд Трамп потребовал от экс-госсекретаря США Джона Керри «держаться подальше от переговоров», чтобы «не вредить своей стране».
Трамп потребовал от Джона Керри «держаться подальше от переговоров»
  • Джон Керри
  • Reuters

«Джон Керри никак не может пережить, что у него был шанс и он его упустил! Держись подальше от переговоров, Джон, ты вредишь своей стране!» — написал президент в Twitter.

Ранее Трамп раскритиковал Керри за «возможно, незаконную теневую дипломатию» с Ираном по вопросу ядерного соглашения.

По сообщениям СМИ, Джон Керри провёл несколько встреч с действующим главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом в текущем году, чтобы обсудить с ним варианты сохранения ядерного соглашения.

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