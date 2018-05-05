СМИ: Экс-госсекретарь США встречался с главой МИД Ирана для обсуждения ядерной сделки

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Бывший госсекретарь США Джон Керри провёл несколько встреч с действующим главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом в текущем году, чтобы обсудить с ним ядерное соглашение.

Об этом сообщает The Boston Globe со ссылкой на источник.

Отмечается, что Керри и Зариф во время своих встречи обсуждали варианты сохранения соглашения.

Издание не уточняется, привели ли данные переговоры к какому-либо результату.

Ранее Зариф заявил, что Тегеран не будет «пересматривать или что-то добавлять» в ядерную сделку.

Востоковед Каринэ Геворгян в беседе с НСН прокомментировала возможный выход иранской стороны из соглашения.

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