СМИ: Экс-госсекретарь США встречался с главой МИД Ирана для обсуждения ядерной сделки
Об этом сообщает The Boston Globe со ссылкой на источник.
Отмечается, что Керри и Зариф во время своих встречи обсуждали варианты сохранения соглашения.
Издание не уточняется, привели ли данные переговоры к какому-либо результату.
Ранее Зариф заявил, что Тегеран не будет «пересматривать или что-то добавлять» в ядерную сделку.
Востоковед Каринэ Геворгян в беседе с НСН прокомментировала возможный выход иранской стороны из соглашения.