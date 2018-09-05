Стратегические бомбардировщики Ту-160 провели учения в Средиземном море

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В Минобороны России сообщили, что два стратегических бомбардировщика Ту-160 провели учения в Средиземном море.
Стратегические бомбардировщики Ту-160 провели учения в Средиземном море
  • © РИА Новости

«Два стратегических бомбардировщика Ту-160, поднятые с аэродрома Энгельс, успешно выполнили задачи по плану масштабного учения группировки сил ВМФ и ВКС России в Средиземном море», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.

Отмечается, что полёт проходил над нейтральными водами Каспийского и Средиземного морей.

В Минобороны добавили, что «самолёты совершили десятичасовой полёт над малоориентирной местностью в сложных метеоусловиях и успешно осуществили условные пуски крылатых ракет по наземным целям в заданном районе».

Также ракетоносцы отработали управление высокоточным оружием, передачу информации на командные пункты дальней авиации и взаимодействие с истребителями прикрытия.

На отдельных участках маршрута бомбардировщики сопровождались истребителями морской авиации Су-30 и Су-33, которые поднялись с аэродрома Хмеймим в Сирии.

Крупнейшие учения российского флота и авиации в акватории Средиземного моря начались 1 сентября.

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