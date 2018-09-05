В МИД России назвали неприемлемой тональность заявления Мэй по делу Скрипалей
- © I-Images/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
«Выступление премьер-министра Великобритании Т. Мэй в британском парламенте 5 сентября с. г. по так называемому делу Скрипалей и инциденту с отравлением двух британских подданных в Эймсбери выдержано в абсолютно неприемлемой тональности. В нём содержится ряд безапелляционных обвинений в адрес Российской Федерации и двух, как утверждается, наших граждан. Решительно отвергаем эти инсинуации», — говорится в заявлении.
В МИД отметили, что «попыткам раздуть антироссийскую истерию вокруг дела Скрипалей» в ведомстве противопоставляли и будут противопоставлять факты.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что обвинения в причастности России к отравлению в Солсбери экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии являются бездоказательными.