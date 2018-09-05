В МИД России назвали неприемлемой тональность заявления Мэй по делу Скрипалей

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В Министерстве иностранных дел России назвали неприемлемой тональность выступления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, в котором она рассказала о подозреваемых по делу об отравлении в Солсбери экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
В МИД России назвали неприемлемой тональность заявления Мэй по делу Скрипалей
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«Выступление премьер-министра Великобритании Т. Мэй в британском парламенте 5 сентября с. г. по так называемому делу Скрипалей и инциденту с отравлением двух британских подданных в Эймсбери выдержано в абсолютно неприемлемой тональности. В нём содержится ряд безапелляционных обвинений в адрес Российской Федерации и двух, как утверждается, наших граждан. Решительно отвергаем эти инсинуации», — говорится в заявлении.

В МИД отметили, что «попыткам раздуть антироссийскую истерию вокруг дела Скрипалей» в ведомстве противопоставляли и будут противопоставлять факты. 

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что обвинения в причастности России к отравлению в Солсбери экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии являются бездоказательными.

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