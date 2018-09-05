В МИД заявили, что мира с последователями террористов в Идлибе быть не может
- РИА Новости
«ВКС России наносят удары в Идлибе не с целью «агрессии», а для уничтожения объектов террористов, которые используются для участившихся нападений на позиции сирийской армии, гражданское население и вылазок против российских военных», — говорится в сообщении официального представителя МИД Марии Захаровой.
Она отметила, что окопавшимся в Идлибской зоне последователям «Аль-Каиды»* не должна быть предоставлена возможность «экспортировать террор по региону и всему миру».
«Заклинания, смысл которых сводится к тому, чтобы на неопределённо долгое время оставить в покое террористов, фактически удерживающих в заложниках в Идлибе миллионы людей, неприемлемы», — подчеркнула дипломат.
4 сентября самолёты ВКС России нанесли удары по объектам террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»** в сирийской провинции Идлиб.
* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
** «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.