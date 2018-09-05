СМИ: В аэропорту Нью-Йорка самолёт помещён в карантин из-за болезненного состояния пассажиров
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- globallookpress.com
Об этом сообщает ABC.
По данным телеканала, самолёт прибыл из Дубая в Международный аэропорт имени Джона Кеннеди. Пилот сообщил, что у двух пассажиров наблюдается «сильный жар», ещё около 100 «кашляют без остановки».
Отмечается, что всего на борту находится 521 человек, в настоящее время самолёт располагается на расстоянии от терминала. По данному факту инициировано расследование.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Нью-Йорка аварийную посадку совершил частный самолёт с рэпером Post Malone на борту из-за поломки шасси.