СМИ: В аэропорту Нью-Йорка самолёт помещён в карантин из-за болезненного состояния пассажиров

Пассажирский самолёт авиакомпании Emirates был помещён в карантин в аэропорту Нью-Йорка после сообщений о том, что около 100 человек, находящихся на борту, предположительно, почувствовали себя плохо.

Об этом сообщает ABC.

По данным телеканала, самолёт прибыл из Дубая в Международный аэропорт имени Джона Кеннеди. Пилот сообщил, что у двух пассажиров наблюдается «сильный жар», ещё около 100 «кашляют без остановки».

Отмечается, что всего на борту находится 521 человек, в настоящее время самолёт располагается на расстоянии от терминала. По данному факту инициировано расследование.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Нью-Йорка аварийную посадку совершил частный самолёт с рэпером Post Malone на борту из-за поломки шасси.