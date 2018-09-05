СМИ: В аэропорту Нью-Йорка самолёт помещён в карантин из-за болезненного состояния пассажиров

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Пассажирский самолёт авиакомпании Emirates был помещён в карантин в аэропорту Нью-Йорка после сообщений о том, что около 100 человек, находящихся на борту, предположительно, почувствовали себя плохо.
СМИ: В аэропорту Нью-Йорка самолёт помещён в карантин из-за болезненного состояния пассажиров
  • ©Bayne Stanley
  • globallookpress.com

Об этом сообщает ABC.

По данным телеканала, самолёт прибыл из Дубая в Международный аэропорт имени Джона Кеннеди. Пилот сообщил, что у двух пассажиров наблюдается «сильный жар», ещё около 100 «кашляют без остановки».

Отмечается, что всего на борту находится 521 человек, в настоящее время самолёт располагается на расстоянии от терминала. По данному факту инициировано расследование.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Нью-Йорка аварийную посадку совершил частный самолёт с рэпером Post Malone на борту из-за поломки шасси.

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