Временный поверенный в делах России в Лондоне вызван в МИД Великобритании

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Временный поверенный в делах России в Лондоне Иван Володин вызван в Министерство иностранных дел Великобритании в связи с расследованием инцидента в Солсбери.
Временный поверенный в делах России в Лондоне вызван в МИД Великобритании
  • Reuters

Об этом сообщили в российском дипломатическом ведомстве.

«Временный поверенный был вызван в МИД Великобритании, где ему сделали представление в том же духе, что и заявление премьер-министра Терезы Мэй», — цитирует ведомство ТАСС.

Ранее Тереза Мэй заявила, что подозреваемые по делу об отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ.

Она отметила, что решение о «спецоперации в Солсбери», скорее всего, «принималось на высшем уровне руководства ГРУ или даже руководства России».

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