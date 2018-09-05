Временный поверенный в делах России в Лондоне вызван в МИД Великобритании

Временный поверенный в делах России в Лондоне Иван Володин вызван в Министерство иностранных дел Великобритании в связи с расследованием инцидента в Солсбери.

Об этом сообщили в российском дипломатическом ведомстве.

«Временный поверенный был вызван в МИД Великобритании, где ему сделали представление в том же духе, что и заявление премьер-министра Терезы Мэй», — цитирует ведомство ТАСС.

Ранее Тереза Мэй заявила, что подозреваемые по делу об отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ.

Она отметила, что решение о «спецоперации в Солсбери», скорее всего, «принималось на высшем уровне руководства ГРУ или даже руководства России».