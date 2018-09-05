В Госдуме прокомментировали заявление Лаврова о росте конфронтации между Москвой и Вашингтоном

Короткая ссылка
Заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин в беседе с ФАН прокомментировал заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о росте конфронтации между Москвой и Вашингтоном.
В Госдуме прокомментировали заявление Лаврова о росте конфронтации между Москвой и Вашингтоном
  • РИА Новости

«Мы понимаем, что, к сожалению, страны блока НАТО нарушают ранее достигнутые договорённости о недопустимости приближения альянса к нашим восточным границам. Одновременно они усиливают напряжённость с целью принудить нашу страну играть по их правилам», — сказал Швыткин.

По его словам, Россия готова к различным изменениям ситуации.

Со своей стороны, главред журнала «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов в беседе с НСН сказал, что Лавров описал ситуацию такой, какая она есть.

Эксперт подчеркнул, что отношения действительно ухудшаются.

Ранее Лавров заявил, что США, Великобритания, ФРГ, Франция и Канада размещают свои батальоны в Прибалтике и на территориях других стран, которые «граничат с бывшим Советским Союзом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить