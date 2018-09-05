В Госдуме прокомментировали заявление Лаврова о росте конфронтации между Москвой и Вашингтоном

Заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин в беседе с ФАН прокомментировал заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о росте конфронтации между Москвой и Вашингтоном.

«Мы понимаем, что, к сожалению, страны блока НАТО нарушают ранее достигнутые договорённости о недопустимости приближения альянса к нашим восточным границам. Одновременно они усиливают напряжённость с целью принудить нашу страну играть по их правилам», — сказал Швыткин.

По его словам, Россия готова к различным изменениям ситуации.

Со своей стороны, главред журнала «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов в беседе с НСН сказал, что Лавров описал ситуацию такой, какая она есть.

Эксперт подчеркнул, что отношения действительно ухудшаются.

Ранее Лавров заявил, что США, Великобритания, ФРГ, Франция и Канада размещают свои батальоны в Прибалтике и на территориях других стран, которые «граничат с бывшим Советским Союзом».