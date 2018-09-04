В Японии в результате тайфуна «Джеби» пострадали 126 человек

В Японии в результате мощного тайфуна погибли два человека, ещё 126 пострадали, сообщает NHK.

Как отмечается, аэропорт Кансай в Осаке полностью прекратил работу из-за стихийного бедствия. По заявлениям властей, неизвестно, когда аэропорт возобновит работу.

Единственный мост, соединяющий остров, на котором расположен аэропорт, с ближайшим городом, пришлось закрыть из-за того, что в него врезался пришвартованный танкер.

Kansai Airports says parking spaces and passages to the building basement have been flooded. Japan Coast Guard officials say strong winds blew a tanker into a bridge that links the airport and Izumisano City. pic.twitter.com/aig6rK0lle — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) 4 сентября 2018 г.

По данным Kyodo, из аэропорта не могут выбраться 2,6 тыс. человек, его отель используется как временное убежище.

Власти Японии предупреждают, что сильный дождь может привести к оползням и наводнениям.

Также сообщается о серьёзных сбоях в работе транспорта. Скоростные поезда между Токио и Окаямой временно не курсируют.

Авиакомпании отменили сотни внутренних рейсов, запланированных на 5 сентября (в основном на западе Японии).

Ранее сообщалось, что аэропорт Кансай в Осаке был затоплен.