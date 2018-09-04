В Японии в результате тайфуна «Джеби» пострадали 126 человек

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В Японии в результате мощного тайфуна погибли два человека, ещё 126 пострадали, сообщает NHK.
В Японии в результате тайфуна «Джеби» пострадали 126 человек
  • © Reuters

Как отмечается, аэропорт Кансай в Осаке полностью прекратил работу из-за стихийного бедствия. По заявлениям властей, неизвестно, когда аэропорт возобновит работу.

Единственный мост, соединяющий остров, на котором расположен аэропорт, с ближайшим городом, пришлось закрыть из-за того, что в него врезался пришвартованный танкер.

По данным Kyodo, из аэропорта не могут выбраться 2,6 тыс. человек, его отель используется как временное убежище.

Власти Японии предупреждают, что сильный дождь может привести к оползням и наводнениям.

Также сообщается о серьёзных сбоях в работе транспорта. Скоростные поезда между Токио и Окаямой временно не курсируют.

Авиакомпании отменили сотни внутренних рейсов, запланированных на 5 сентября (в основном на западе Японии).

Ранее сообщалось, что аэропорт Кансай в Осаке был затоплен.

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