Аэропорт в Осаке затопило из-за тайфуна «Джеби»

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Международный аэропорт Кансай в Осаке затопило в результате тайфуна «Джеби». Об этом сообщает NHK.
Аэропорт в Осаке затопило из-за тайфуна «Джеби»
  • Reuters

Часть аэропорта находится под водой, включая взлётные полосы и парковку, затоплены подвальные помещения здания.

Отмечается, что мобильная связь на месте происшествия работает с перебоями.

Аэропорт расположен в 5 км от побережья.

Представители японской береговой охраны сообщили, что в мост, который соединяет Кансай с сушей, врезался танкер, который был пришвартован после того, как доставил топливо в аэропорт.

По данным Kyodo, в результате тайфуна один человек погиб, пятеро пострадали.

Ранее сообщалось, что в центральной и юго-западной частях Японии отменили более 600 авиарейсов в связи с приближением тайфуна «Джеби».

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