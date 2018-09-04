Аэропорт в Осаке затопило из-за тайфуна «Джеби»
- Reuters
Часть аэропорта находится под водой, включая взлётные полосы и парковку, затоплены подвальные помещения здания.
Kansai International Airport flooded https://t.co/JCHgqNXr7y— NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) 4 сентября 2018 г.
Отмечается, что мобильная связь на месте происшествия работает с перебоями.
Аэропорт расположен в 5 км от побережья.
Представители японской береговой охраны сообщили, что в мост, который соединяет Кансай с сушей, врезался танкер, который был пришвартован после того, как доставил топливо в аэропорт.
По данным Kyodo, в результате тайфуна один человек погиб, пятеро пострадали.
Ранее сообщалось, что в центральной и юго-западной частях Японии отменили более 600 авиарейсов в связи с приближением тайфуна «Джеби».