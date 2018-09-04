Аэропорт в Осаке затопило из-за тайфуна «Джеби»

Международный аэропорт Кансай в Осаке затопило в результате тайфуна «Джеби». Об этом сообщает NHK.

Часть аэропорта находится под водой, включая взлётные полосы и парковку, затоплены подвальные помещения здания.

Kansai International Airport flooded https://t.co/JCHgqNXr7y — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) 4 сентября 2018 г.

Отмечается, что мобильная связь на месте происшествия работает с перебоями.

Аэропорт расположен в 5 км от побережья.

Представители японской береговой охраны сообщили, что в мост, который соединяет Кансай с сушей, врезался танкер, который был пришвартован после того, как доставил топливо в аэропорт.

По данным Kyodo, в результате тайфуна один человек погиб, пятеро пострадали.

Ранее сообщалось, что в центральной и юго-западной частях Японии отменили более 600 авиарейсов в связи с приближением тайфуна «Джеби».