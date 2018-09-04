Песков напомнил об отсутствии извинений со стороны Лондона за резкие высказывания в адрес Путина

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя слова главы ВТБ Андрея Костина в адрес бывшего министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, напомнил, что Лондон в аналогичной ситуации не приносил извинений президенту России Владимиру Путину.

3 сентября Костин на церемонии открытия учебного года в МГИМО высказался негативно о Джонсоне. Позднее глава ВТБ принёс извинения за свои эмоциональные слова.

«Иные высказывания, сделанные руководителем банка, мы комментировать не будем», — сказал Песков, отвечая на вопрос, не могут ли слова Костина негативно повлиять на двусторонние отношения.

При этом пресс-секретарь добавил, что за резкими высказываниями из Лондона в адрес Путина извинений так и не последовало.

«Наверное, у нас будут долго оставаться в памяти различные слова, которые говорились представителями руководства Великобритании, в том числе и господином Джонсоном, в отношении нашего президента. У нас в этом плане очень хорошая память. Путину никто извинений не приносил», — заявил Песков.

В апреле Песков сказал, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и действующий тогда глава британского МИД Борис Джонсон должны будут извиниться перед Россией за обвинения в адрес Москвы в связи с отравлением в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Глава МИД России Сергей Лавров, выступая перед студентами первого курса МГИМО, также прокомментировал высылку российских дипломатов из ряда западных стран в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.