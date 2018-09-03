Помпео обсудил с главой МИД Нидерландов нападение на американских граждан в Амстердаме

Госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Нидерландов обсудили нападение на двух американских граждан в Амстердаме. Об этом заявили в пресс-службе Госдепа.

Как отмечается, Помпео поблагодарил своего коллегу за быструю реакцию на инцидент со стороны правоохранительных органов, а также оказанную пострадавшим помощь.

«Сотрудники правоохранительных органов Нидерландов и США сотрудничают в расследовании, госсекретарь и министр иностранных дел вновь заявили о готовности объединиться в общей борьбе с терроризмом во всех его проявлениях», — говорится в сообщении.

Ранее в Госдепартаменте заявили о готовности США помочь Нидерландам в расследовании нападения на американских граждан в Амстердаме.

31 августа полицейские открыли огонь по злоумышленнику, который совершил нападение с ножом на людей в Амстердаме.

В результате инцидента пострадали двое американцев.